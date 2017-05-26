غريب ولا يصدق..بعد زواج سيدات بالحيوانات: سيدة تصدم الجميع بهذا الزواج ﻿

كشفت سيدة أمريكية تدعى كارول سانتا، أخيرا عن مفاجأة غريبة، حيث أكدت زواجها بمحطة قطار ''سانتا'' في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد قصة حب دامت 36 عامًا، ذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية عالمية.

"شوف تيفي"

كشفت سيدة أمريكية تدعى كارول سانتا، أخيرا عن مفاجأة غريبة، حيث أكدت زواجها بمحطة قطار "سانتا" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد قصة حب دامت 36 عامًا، ذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية عالمية.

وحسب صحيفة دي صن" البريطانية فإن "كارول" أكدت سلامة قواها العقلية، موضحة أنها بدأت تحب محطة القطار، وهي في الثامنة من عمرها، إذ لم تكن تعلم انجدابها للأجسام الجامدة، إلا بعد معرفتها بوجود حالات مشابهة من بينها زواج سيدة تدعى إريكا من برج إيفل بباريس سنة 2007.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن كارول تزور يوميا المحطة، التي أطلقت عليها اسم ديدرا، حيث أكدت أنها تتحدث معها وتلمس جدرانها وتشعر بأنها تتبادل معها القبل.