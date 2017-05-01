عاجل وبالفيديو..هذه هي التفاصيل المثيرة بخصوص إيقاف رجال الخيام لإرهابيين بمدينتي مارتيل والناظور ﻿

في جديد تمكن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الجمعة، من إيقاف 4 شبان في كل من مارتيل والناظور والدريوش للاشتباه

"شوف تيفي"



في جديد تمكن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الجمعة، من إيقاف 4 شبان في كل من مارتيل والناظور والدريوش للاشتباه في تكوينهم لخلية إرهابية، أكدت القناة الثانية "دوزيم" أن عناصر الخلية الإرهابية، تم القبض على أفرادها في 4 عمليات متفرقة بـ 4 مناطق، حيث تم توقيف المتشبه فيه الأول في جماعة بني بويفرور القروية التابعة للناظور، مؤكدة بأن هذا الأخير يبلغ من العمر 23 سنة ويدرس بالسنة الثالثة من سلك الإجازة بشعبة الأدب العربي، وقد تم العثور بحوزته على هواتف ورسائل وبيانات للتحويلات البنكية.

وأضافت ذات المصادر، أن المشتبه فيه الثاني تم إيقافه بجماعة بني نصار، التي تقع في الشمال الشرقي لمدينة الناظور، مشيرة إلى أن سنه لا يتجاوز 19 سنة، وقد عثر بحوزته على هواتف ووثائق، أما المشتبه به الثالث فتم إيقافه من طرف رجال الخيام في إقليم الدرويش، يبلغ من العمر 21 سنة، ويقطن بالجماعة القروية أزلف، بإقليم الدريوش، وأسفر البحث عن حجز ذخيرة حية للرصاص ومنشورات تمجد تنظيم الدولة الإسلامية.

وأكدت القناة الثانية أن المشتبه فيه الرابع يبلغ من العمر 24 سنة، تم اعتقاله في مدينة مارتيل، حيث يقطن رفقة عائلته، مشيرة إلى أنه عاطل عن العمل.