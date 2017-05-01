عاجل وبالفيديو.. هذا عدد القتلى والمصابين في الهجوم المسلح على حافلة للمسيحيين بمصر ﻿

أسفر الهجوم المسلح على حافلة للأقباط المسيحيين بمنطقة المنيا بمصر، يومه الجمعة، عن مقتل 23 شخصا وإصابة 25 آخرين.

"شوف تيفي"

أسفر الهجوم المسلح على حافلة للأقباط المسيحيين بمنطقة المنيا بمصر، يومه الجمعة، عن مقتل 23 شخصا وإصابة 25 آخرين.

وقال شهود لرويترز، إن ملثمين أطلقوا النار على الأقباط الذين كانوا في حافلتين وشاحنة.