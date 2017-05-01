عاجل..نايضة قرطاس في مصر..و سقوط ضحايا في الأرواح ﻿

كشفت وكالة ''رويترز'' البريطانية أن هجوما بالرصاص وقع يومه الجمعة على أقباط، كانوا متجهين إلى دير بمحافظة المنيا في جنوب مصر، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

"شوف تيفي":

كشفت وكالة "رويترز" البريطانية أن هجوما بالرصاص وقع يومه الجمعة على أقباط، كانوا متجهين إلى دير بمحافظة المنيا في جنوب مصر، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

وأوضح شهود لرويترز أن ملثمين أطلقوا النار على الأقباط ، الذين كانوا على متن حافلتين وشاحنة.