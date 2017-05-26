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عاجل وبالصور.. قبل رمضان: رجال الخيام يسقطون في مارتيل والناظور مغاربة ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية

بتاريــخ : 26 ماي 2017 / 10:35 عاجل وبالصور.. قبل رمضان: رجال الخيام يسقطون في مارتيل والناظور مغاربة ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. قبل رمضان: رجال الخيام يسقطون في مارتيل والناظور مغاربة ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية صباح يومه الجمعة، من إيقاف أربعة أشخاص موالين لما يسمى ''بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، بكل من مدينتي مارتيل والناظور.

"شوف تيفي"

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية صباح يومه الجمعة، من إيقاف أربعة أشخاص موالين لما يسمى "بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، بكل من مدينتي مارتيل والناظور.

وحسب ما كشفت عنه القناة الثانية "دوزيم" فإن الموقوف الأول يبلغ من العمر 24 عاما، تم إيقافه بمدينة مارتيل من داخل منزل أسرته، بينما تم إيقاف ثلاثة أشخاص بمدينة الناظور.
وأوضحت القناة أن رجال المكتب حجزوا لدى الموقوفين كمية من الذخيرة الحية، بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة التي تؤكد مبايعتهم لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الناظور مارتيل تنظيم الدولة الإسلامية رجال الخيام

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