بالصور..قبل رمضان: شباب يطلقون حملة لتنظيف المساجد بالمغرب ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور، التي تظهر قيام شباب مغاربة بمختلف المدن المغربية بتنظيف المساجد، استعدادا لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور، التي تظهر قيام شباب مغاربة بمختلف المدن المغربية بتنظيف المساجد، استعدادا لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

وتفاعل النشطاء مع هذه الصور، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بهذه البادرة، بينما أكد آخرون في تفاعلهم إطلاق حملة واسعة لتشجيع المغاربة على المشاركة في تنظيف المساجد، داعين في الوقت ذاته جميع المصلين إلى الحفاظ على نظافتها خلال الشهر الكريم.