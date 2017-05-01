عاجل..وفاة مطرب عربي مشهور بسبب أزمة قلبية حادة ﻿

فارق المطرب المصري، شهاب حسني، الحياة صباح يومه الجمعة، عن عمر يناهز52 عاما، بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

"شوف تيفي"

فارق المطرب المصري، شهاب حسني، الحياة صباح يومه الجمعة، عن عمر يناهز52 عاما، بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

وحسب وسائل إعلام عربية فإن شهاب حسنى، يعتبر من أشهر مطربى التسعينات بمصر والعالم العربي، حيث حققت ألبوماته الغنائية مراكز متقدمة في سباق الأغاني حينها، إلا أنه اختفى فجأة عن الساحة الفنية، قبل أن يعود عام 2013 بتصوير كليب جديد مع المطربة سحر سالم.





