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صادم وبالفيديو: شوفوا أشنو لقا مواطن مغربي وسط خبزة..القضية فيها الحشيش

بتاريــخ : 26 ماي 2017 / 03:24 صادم وبالفيديو: شوفوا أشنو لقا مواطن مغربي وسط خبزة..القضية فيها الحشيش | بووز
صادم وبالفيديو: شوفوا أشنو لقا مواطن مغربي وسط خبزة..القضية فيها الحشيش
خلف فيديو تم وضعه في أغلب الصفحات الشهيرة الفايسبوكية قبل ساعات جدلا واسعا، حيث يظهر مواطن اشترى خبزة من أحد المحلات في مدينة زاكورة، فوجد وسطها ''جوان'' ديال الحشيش.

شوف تيفي

خلف فيديو تم وضعه في أغلب الصفحات الشهيرة الفايسبوكية قبل ساعات جدلا واسعا، حيث يظهر مواطن اشترى خبزة من أحد المحلات في مدينة زاكورة، فوجد وسطها ''جوان'' ديال الحشيش.

واستنكر رواد الفايسبوك هذه الواقعة، مطالبين السلطات المختصة تكثيف مراقبتها للمواد الغذائية، التي أصبح يعثر في داخلها المواطنون على أشياء غريبة، كأحد أنواع العصير الذي تم تداوله من قبل حيث وجد فيه جسم مسموم وغريب.

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فيديو سلطات فايسبوك الحشيش

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