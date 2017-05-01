بالفيديو..سخرية فايسبوكية من فيديو لشابات فاتنات من الشيشان وها علاش ﻿

تداولت أحد الصفحات الفايسبوكية فيديو لشابات فاتنات من دولة الشيشان، حيث خلف مجموعة من ردود الفعل وأثنوا على الحشمة والجمال التي يتمتعن بهن هؤلاء الشابات. وحملت تعاليق بعض الفايسبوكين عبارات من

شوف تيفي

تداولت أحد الصفحات الفايسبوكية فيديو لشابات فاتنات من دولة الشيشان، حيث خلف مجموعة من ردود الفعل وأثنوا على الحشمة والجمال التي يتمتعن بهن هؤلاء الشابات.

وحملت تعاليق بعض الفايسبوكين عبارات من السخرية، حيث طالبن بعضهم بتمكينهم بمعلومات حول ''الفيزا'' إلى الشيشان من أجل طلب الهجرة إلى هناك، مرددين شعار ''الشيشان جنة فوق الأرض.. سقي عويناتك''... وهو ما خلف استفزازا للفتيات اللواتي لم يعلقن على الفيديو بتاتا.