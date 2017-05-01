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مثير.. ''حرامي غسيل'' يسرق أغراض الناس بواسطة قطة وها كيفاش كيدير

بتاريــخ : 26 ماي 2017 / 02:36 مثير.. حرامي غسيل يسرق أغراض الناس بواسطة قطة وها كيفاش كيدير | مجتمع
مثير.. ''حرامي غسيل'' يسرق أغراض الناس بواسطة قطة وها كيفاش كيدير
تفتقت عبقرية أحد اللصوص المحترفين بمدينة الناظور من أجل القيام بسرقاته طريقة فريدة، حيث يعتمد في تنفيذ عملياته على قطة تصاحبه في كل مكان، لسرقة الملابس والملايات والأغطية التي ينشرها المواطنون من

شوف تيفي

تفتقت عبقرية أحد اللصوص المحترفين بمدينة الناظور من أجل القيام بسرقاته طريقة فريدة، حيث يعتمد في تنفيذ عملياته على قطة تصاحبه في كل مكان، لسرقة الملابس والملايات والأغطية التي ينشرها المواطنون من نوافذ منزلهم في الصباح الباكر.

وكشفت مصادر محلية أن هذا اللص يقوم برمي قط أليف فوق الملابس أو الأغطية أو الملايات التي يصادفها في جولته الصباحية بشوارع الناظور معتمدا على مخالب القط في إسقطاها وبالتالي سرقتها بسهولة.

وأضافت المصادر ذاتها أن أحد المواطنين ترصد السارق دون أن يتمكن من إلقاء القبض عليه اليوم الخميس، لكن دون جدوى، حيث مازال حرا طليقا ينفذ سرقاته بكل أريحية.

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سرقة الناظور قط لص

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