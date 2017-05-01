مواطن سلوفاكي مشا فيها بعد قتله لكوبل مغربي في إيطاليا وها شحال عطاوه ﻿

قضت محكمة إيطالية بسجن مواطن سلوفاكي سكران تسبب في قتل كوبل مغربي، في حادث سير بثمان سنوات سجنا نافذا، حيث دهسهما في وقت كان فيه تأثير الكحول.

شوف تيفي

قضت محكمة إيطالية بسجن مواطن سلوفاكي سكران تسبب في قتل كوبل مغربي، في حادث سير بثمان سنوات سجنا نافذا، حيث دهسهما في وقت كان فيه تأثير الكحول.

وكشفت مصادر إيطالية مساء أمس الخميس أن الموقوف تسبب في حادث سير أودى بحياة زوجين مغربيين وخلف إصابات لدى ثلاثة من أبنائهما رضيع ذو شهرين وأخوين يبلغان ثلاث وثمان سنوات على التوالي، في مدينة طورينو.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادثة وقعت في شتنبر الماضي بالمدينة المذكورة، وتوبع السائق المدعو ''إميل ڤولف'' من قبل محكمة إيڤري في تورينو بتهم القتل والجرح والسياقة تحت تأثير الكحول ثم الفرار.