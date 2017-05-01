نقابة الأموي تحتج ليلا في رمضان للزيادة في الأجور ﻿

دعا المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، جميع الإتحادات المحلية بالمدن والأقاليم إلى الخروج في مسيرات احتجاجية ليلية يوم 20 ماي المقبل تزامنا وشهر رمضان الأبرك دفاعا عن الملف

شوف تيفي



دعا المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، جميع الإتحادات المحلية بالمدن والأقاليم إلى الخروج في مسيرات احتجاجية ليلية يوم 20 ماي المقبل تزامنا وشهر رمضان الأبرك دفاعا عن الملف المطلبي وصيانة المكتسبات.

وأعلنت قيادة النقابة، عن مراسلتها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لعقد حوار إجتماعي عاجل حول الملف المطلبي وفي مقدمته الزيادة في الاجور وتحسين الدخل والحريات النقابية وإعادة ملف التقاعد الى طاولة الحوار الاجتماعي.



وطالب المكتب التنفيذي في بلاغ صادر عقب إجتماع له يوم الثلاثاء الماضي، المسؤولين المحليين بالاقاليم والمدن إلى تنظيم مسيرات احتجاجية ليلية بالشموع بتاريخ 20 يونيو 2017 في كافة المدن المغربية.



وأفاد البلاغ، عن تجديد قيادة النقابة التضامن مع الحسيمة وكل النضالات الإحتجاجية الإجتماعية، ودعوة كافة الكونفدرالييين الإنخراط فيها، مطالبا الدولة بفتح حوار جدي بهدف اتخاذ إجراءات إستعجالية للإستجابة للمطالب المشروعة والعادلة وإقرار برامج تنموية إجتماعية لمواجهة الأوضاع المتدهورة.