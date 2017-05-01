عاجل..بعد انتحار شرطي بحي بوركون: وفاة ضابط ممتاز داخل منزله بحي مبروكة بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، تلقت قبل قليل من ليلة يومه الخميس، إخبارية تفيد بوفاة ضابط ممتاز في عقده الخامس فجأة ودن سابق إنذار وسط أسرته الصغيرة المكونة من زوجته وأبنائه، وذلك

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، تلقت قبل قليل من ليلة يومه الخميس، إخبارية تفيد بوفاة ضابط ممتاز في عقده الخامس فجأة ودن سابق إنذار وسط أسرته الصغيرة المكونة من زوجته وأبنائه، وذلك داخل منزله بحي مبروكة بالبيضاء.

وأكد المصدر ذاته أن هذه المصالح الأمنية، انتقلت على الفور إلى منزل الضابط الممتاز التابع للأمن العمومي والذي يعمل ضمن أمن ولاية أنفا، حيث تأكدت من وفاته، ليتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى بن مسيك سيدي عثمان.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات وفاة الضابط، مشيرا إلى أن سيارة لنقل الموتى نقلت جثمانه من مستشفى بن مسيك سيدي عثمان إلى مستودع الأموات الرحمة لإخضاعها للتشريح بأوامر من النيابة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن حي بوركون بالبيضاء، اهتز صباح يومه الخميس، على وقع العثور على شرطي جثة هامدة داخل مرحاض منزله، بعد أن قام بالانتحار شنقا لأسباب مجهولة.