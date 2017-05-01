مرة أخرى.. القضاء الأمريكي يصفع ترامب وينتصر للعرب والمسلمين ﻿

مرة أخرى علق القضاء الأميركي اليوم الخميس في الاستئناف على مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، موجها صفعة جديدة إلى أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل.

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مرة أخرى علق القضاء الأميركي اليوم الخميس في الاستئناف على مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، موجها صفعة جديدة إلى أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل.

وكشفت مصادر فرنسية أن المحامي الشهير عمر جودت الذي يمثل الجمعيات التي تعتبر أن ترامب تعمد استهداف العرب و المسلمين في مرسومه كتب على تويتر "لقد ربحنا"، مضيفا إلى أن المرسوم يشكل انتهاكا للدستور.

وكتب القاضي روجر غريغوري رئيس محكمة الاستئناف في ريتشموند في قراره أن "الكونغرس منح الرئيس سلطة واسعة لحظر دخول الأجانب، لكن هذه السلطة ليست مطلقة".