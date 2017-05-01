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بتاريــخ : 26 ماي 2017 / 00:41 صادم.. قبل رمضان.. أب يشنق نفسه بمدينة طاطا وها علاش | حوادث و حقوق
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اهتزت مدينة طاطا اليوم الخميس، على وقع إقدام شاب على الانتحار شنقا، وذلك بمنزل أسرته الصغيرة بدوار إغير ايت حربيل بجماعة تمنارت التابعة ترابيا لإقليم طاطا.

شوف تيفي

اهتزت مدينة طاطا اليوم الخميس، على وقع إقدام شاب على الانتحار شنقا، وذلك بمنزل أسرته الصغيرة بدوار إغير ايت حربيل بجماعة تمنارت التابعة ترابيا لإقليم طاطا.

وكشفت مصادر محلية أن الهالك متزوج وأب لطفلين، حيث كان قيد حياته يعاني منذ ما لا يقل عن أربعة أشهر من اضطرابات نفسية اضطر معها لتناول مهدئات ومسكنات.

هذا وقد انتقلت السلطات المحلية والأمنية إلى منزل الهالك وفتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الوفاة.

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انتحار طاطا تحقيق وفاة

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