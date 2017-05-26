صاحبة أغلى وجه في العالم تخلق الجدل في مهرجان ''كان'' وهذه قيمة التأمين على وجهها ﻿

بغض النظر على الأفلام المعروضة في مهرجان ''كان'' الشهير، والتي عادة ما تخلق الكثير من الجدل، ركز ضيوف الحدث أكثر على ضيفة فوق العادة، هي صاحبة أغلى وجه في العالم، والتي أثارت الكثير من الجدل بخصوص

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بغض النظر على الأفلام المعروضة في مهرجان ''كان'' الشهير، والتي عادة ما تخلق الكثير من الجدل، ركز ضيوف الحدث أكثر على ضيفة فوق العادة، هي صاحبة أغلى وجه في العالم، والتي أثارت الكثير من الجدل بخصوص مبلغ التأمين على وجهها الذي يساوي 100 مليون يوان.

وصاحبة أغلى وجه هي الممثلة الصينية فان بينغ بينغ البالغة من العمر 35 سنة، والتي تعتبر صاحبة أغلى وجه في العالم في سابقة، بعد أن اعتادت النجمات العالميات على تأمين أجسادهن خصوصا المناطق الحساسة منها، كما وقع مع شاكيرا وكيم كارديشيان وأخريات.

جدير بالذكر أن الممثلة الصينية بينغ تعتبر من أثرى الشخصيات في الصين وهي أيضا من بين أجمل 100 وجه عالمي.



