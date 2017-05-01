عاجل.. ها الدول لي غادي يبدا عندهم رمضان يوم السبت بصفة رسمية ﻿

كشفت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، أن يوم غد الجمعة، سيكون المتمم لشهر شعبان، بعد أن تعذر عليها رؤية هلال رمضان، مساء اليوم الخميس.

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كشفت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، أن يوم غد الجمعة، سيكون المتمم لشهر شعبان، بعد أن تعذر عليها رؤية هلال رمضان، مساء اليوم الخميس.

وأعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وقطر واليمن والكويت والبحرين، أن يوم السبت المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك.

يأتي هذا في الوقت الذي اختارت فيه قطر مواصلة مراقبة الهلال، من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، حيث ستواصل تحريها يوم غد الجمعة لإثبات شهادة من يراه.