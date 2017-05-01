هذه هي حكومة الجزائر الجديدة المكونة من 26 وزير ﻿

كشفت الرئاسة الجزائرية، يومه الخميس، عن تعيين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التشكيل الحكومي الجديد بقيادة رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون، وذلك وفق بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.

"شوف تيفي"



كشفت الرئاسة الجزائرية، يومه الخميس، عن تعيين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التشكيل الحكومي الجديد بقيادة رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون، وذلك وفق بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية جزائرية، فإن بوتفليقة، أنهى مهام 13 وزيرا من الحكومة السابقة التي ترأسها عبد المالب سلال، واحتفظ بالمقابل على 11 آخرين في مناصبهم.

وفيما يلي قائمة التشكيلة الجديدة التي تضم 26 وزيرا، ونائب وزير واحد:

- رئيس الوزراء: عبد المجيد تبون.

- نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: أحمد قايد صالح (حافظ على منصبه).

- وزير الشؤون الخارجية: عبد القادر مساهل (غادرها رمطان لعمامرة، وضمت إليها وزارة الشؤون المغاربية للخارجية).

- وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم: نور الدين بدوي (لم يتغير).

- وزير العدل حافظ الأختام: الطيب لوح (لم يتغير).

- وزير المالية: عبد الرحمن راوية (خلفا لحاجي بابا عمي).

- وزير الطاقة: مصطفى قيطوني (خلفا لنور الدين بوطرفة).

- وزير المجاهدين: الطيب زيتوني (لم يتغير).

- وزير الشؤون الدينية والأوقاف: محمد عيسى (لم يتغير).

-وزير التربية الوطنية: نورية بن غبريت (لم تتغير).

- وزير التعليم العالي والبحث العلمي: الطاهر حجار (لم يتغير).

- وزير التكوين والتعليم المهنيين: محمد مباركي (لم يتغير).

- وزير الثقافة: عز الدين ميهوبي (لم يتغير).

- وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة: هدى إيمان فرعون (لم تتغير، وأضيفت لها حقيبة الرقمنة).

- وزير الشباب والرياضة: الهادي ولد علي (لم يتغير).

- وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة: غنية الدالية (كانت وزير للعلاقات مع البرلمان، وخلفت في المنصب مونية مسلمة المغاردة).

- وزير الصناعة والمناجم: محجوب بدة (خلف عبد السلام بوشوارب).

- وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري: عبد القادر بوعزقي، (محافظ البليدة "شمال"، وخلف عبد السلام شلغوم في المنصب).

- وزير السكن والعمران والمدينة: يوسف شرفة (محافظ عنايبة، وخلف عبد المجيد تبون رئيس الوزراء في المنصب).

- وزير التجارة: أحمد ساسي (محافظ تلمسان/ خلف الراحل بختي بلعايب).

- وزير الاتصال: جمال كعوان (مدير وكالة الإشهار الحكومية وخلف حميد قرين).

- وزير الأشغال العمومية والنقل: عبد الغاني زعلان (محافظ وهران وخلف بوجمعة طلعي في المنصب).

- وزير الموارد المائية: حسين نسيب (كان وزير سابقا في القطاع ذاته، وخلف عبد القادر واعلي في المنصب).

- وزير السياحة والصناعات التقليدية: مسعود بن عقون (خلف عبد الوهاب نوري).

- وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات: البروفيسور مختار حزبلاوي (خلف عبد الملك بوضياف).

- وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: مراد زمالي (مدير وكالة تشغيل حكومية وخلف محمد الغازي).

- وزير العلاقات مع البرلمان: الطاهر خاوة (وزير سابق في ذات الحقيبة، وخلف غنية إيداليا، التي حولت إلى حقيبة التضامن).

- وزير البيئة والطاقات المتجددة: فاطمة الزهراء زرواطي (صحفية)، وهي وزارة جديدة بعد أن كانت تابعة للموارد المائية