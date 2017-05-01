 هام للمغاربة.. متاكلوش ''بوزروك'' ديال هاذ المنطقة بسبب وجود مواد بيولوجية بحرية سامة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صاحبة أغلى وجه في العالم تخلق الجدل في مهرجان كان وهذه قيمة التأمين على وجهها | صحافة

صاحبة أغلى وجه في العالم تخلق الجدل في مهرجان ''كان'' وهذه قيمة التأمين على وجهها

عاجل.. ها الدول لي غادي يبدا عندهم رمضان يوم السبت بصفة رسمية | مجتمع

عاجل.. ها الدول لي غادي يبدا عندهم رمضان يوم السبت بصفة رسمية

هذه هي حكومة الجزائر الجديدة المكونة من 26 وزير | دولي

هذه هي حكومة الجزائر الجديدة المكونة من 26 وزير

بعد جنازة الطفل الذي تعرض لصعقة كهربائية.. مراهقون يقتحمون المركز الصحي بتاوجطات والأمن يتدخل بطريقة رائعة | بووز

بعد جنازة الطفل الذي تعرض لصعقة كهربائية.. مراهقون يقتحمون المركز الصحي بتاوجطات والأمن يتدخل

وزير الداخلية لفتيت يؤكد رفضه للادعاءات بشأن عسكرة الحسيمة | بوليتيك

وزير الداخلية لفتيت يؤكد رفضه للادعاءات بشأن عسكرة الحسيمة

هام للمغاربة.. متاكلوش بوزروك ديال هاذ المنطقة بسبب وجود مواد بيولوجية بحرية سامة | مجتمع

هام للمغاربة.. متاكلوش ''بوزروك'' ديال هاذ المنطقة بسبب وجود مواد بيولوجية بحرية سامة

عاجل..وفاة فنان عربي تعامل مع كبار الفنانين العرب | ثقافة و فنون

عاجل..وفاة فنان عربي تعامل مع كبار الفنانين العرب

خطير..حضيو راسكم: عطر المسك يرسل 15 تلميذا و تلميذة إلى المستعجلات بمدينة صفرو | حوادث و حقوق

خطير..حضيو راسكم: عطر ''المسك'' يرسل 15 تلميذا و تلميذة إلى المستعجلات بمدينة صفرو

مرض غريب..تلميذ كايشوف الكتوبة و المدرسة كايسخف (فيديو) | منوعات

مرض غريب..تلميذ كايشوف الكتوبة و المدرسة كايسخف (فيديو)

الدولة غير العنيدة

هام للمغاربة.. متاكلوش ''بوزروك'' ديال هاذ المنطقة بسبب وجود مواد بيولوجية بحرية سامة

بتاريــخ : 25 ماي 2017 / 23:18 هام للمغاربة.. متاكلوش بوزروك ديال هاذ المنطقة بسبب وجود مواد بيولوجية بحرية سامة | مجتمع
هام للمغاربة.. متاكلوش ''بوزروك'' ديال هاذ المنطقة بسبب وجود مواد بيولوجية بحرية سامة
أعلن قطاع الصيد البحري عن منع جمع وتسويق جميع الرخويات ذات الصدفيتين بالمنطقة البحرية المصنفة جماعة اولاد غانم – دار الحمرا، التابعة لمنطقة الجديدة، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط .

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلن قطاع الصيد البحري عن منع جمع وتسويق جميع الرخويات ذات الصدفيتين بالمنطقة البحرية المصنفة جماعة اولاد غانم – دار الحمرا، التابعة لمنطقة الجديدة، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط .

وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، اليوم الخميس، أنه بعد نتائج التحليلات التي قام بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والتي أثبتت وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات غير طبيعية في صدفيات هذه المنطقة، تقرر منع جمع وتسويق جميع الصدفيات التابعة لهذه المنطقة.

وفي هذا الصدد، أوصى القطاع مستهلكي هذا المنتوج بعدم التزود إلا بالصدفيات المعبأة، والحاملة للملصقات الصحية التي يجري تسويقها بنقط البيع المرخصة (الأسواق الرسمية).

وحذر البلاغ من أن "الصدفيات التي تباع بالتقسيط في أماكن غير مرخص لها لا تتوفر على أي ضمانات صحية وتشكل بالتالي خطرا على الصحة العامة".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الصيد البحري مواد سامة الصدفيات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. ها الدول لي غادي يبدا عندهم رمضان يوم السبت بصفة رسمية | مجتمع

عاجل.. ها الدول لي غادي يبدا عندهم رمضان يوم السبت بصفة رسمية

حصري وبالصورة.. هذا هو المسجد الذيى سيصلي فيه الملك محمد السادس صلاة الجمعة بفاس | مجتمع

حصري وبالصورة.. هذا هو المسجد الذيى سيصلي فيه الملك محمد السادس صلاة الجمعة بفاس

حصري: جمعية حقوقية بفرنسا تصدم ناصر الزفزافي: من أنت لتتكلم بلسان المغاربة | مجتمع

حصري: جمعية حقوقية بفرنسا تصدم ''ناصر الزفزافي'': من أنت لتتكلم بلسان المغاربة

عاجل:الأميرة للا سلمى تحصل على جائزة الميدالية الذهبية من طرف منظمة الصحة العالمية و تتسلمها بالرباط | مجتمع

عاجل:الأميرة للا سلمى تحصل على جائزة الميدالية الذهبية من طرف منظمة الصحة العالمية و تتسلمها بالرباط

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أهداف مباراة اتحاد طنجة 2-1 الجيش الملكي | الجولة 30 | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

أهداف مباراة اتحاد طنجة 2-1 الجيش الملكي | الجولة 30

ابنة المجاهد عبد الكريم الخطابي توجه رسالة مؤثرة للمغاربة بعد حراك الحسيمة..كلنا مغاربة وخاصنا نتعاونو مع بعض( فيديو) | خارج البلاطو

ابنة المجاهد عبد الكريم الخطابي توجه رسالة مؤثرة للمغاربة بعد حراك الحسيمة..كلنا مغاربة وخاصنا نتعاونو مع بعض( فيديو)

لحظة وداع جد مؤثرة بين الطفل الذي توفي بصعقة كهربائية بعين تاوجطات ووالدته المكلومة: ولدي هزيناه حي ومات فالسبيطار ( فيديو) | خارج البلاطو

لحظة وداع جد مؤثرة بين الطفل الذي توفي بصعقة كهربائية بعين تاوجطات ووالدته المكلومة: ولدي هزيناه حي ومات فالسبيطار ( فيديو)

بالفيديو | ديدجي حميدة.. مجموعة كرافاطا و LARTISTE في أغنية جديدة رائعة ! | قنوات أخرى

بالفيديو | ديدجي حميدة.. مجموعة كرافاطا و L'ARTISTE في أغنية جديدة رائعة !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صاحبة أغلى وجه في العالم تخلق الجدل في مهرجان كان وهذه قيمة التأمين على وجهها | صحافة
منذ 14 دقيقة

صاحبة أغلى وجه في العالم تخلق الجدل في مهرجان ''كان'' وهذه قيمة التأمين على وجهها

عاجل.. ها الدول لي غادي يبدا عندهم رمضان يوم السبت بصفة رسمية | مجتمع

عاجل.. ها الدول لي غادي يبدا عندهم رمضان يوم السبت بصفة رسمية

هذه هي حكومة الجزائر الجديدة المكونة من 26 وزير | دولي

هذه هي حكومة الجزائر الجديدة المكونة من 26 وزير

بعد جنازة الطفل الذي تعرض لصعقة كهربائية.. مراهقون يقتحمون المركز الصحي بتاوجطات والأمن يتدخل بطريقة رائعة | بووز

بعد جنازة الطفل الذي تعرض لصعقة كهربائية.. مراهقون يقتحمون المركز الصحي بتاوجطات والأمن يتدخل

﻿ ﻿
أمس 14:31 GMT

عاجل:هذه حقيقة إعفاء الوالي اليعقوبي من مهمة والي طنجة-تطوان-الحسيمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.