هام للمغاربة.. متاكلوش ''بوزروك'' ديال هاذ المنطقة بسبب وجود مواد بيولوجية بحرية سامة ﻿

أعلن قطاع الصيد البحري عن منع جمع وتسويق جميع الرخويات ذات الصدفيتين بالمنطقة البحرية المصنفة جماعة اولاد غانم – دار الحمرا، التابعة لمنطقة الجديدة، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط .

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلن قطاع الصيد البحري عن منع جمع وتسويق جميع الرخويات ذات الصدفيتين بالمنطقة البحرية المصنفة جماعة اولاد غانم – دار الحمرا، التابعة لمنطقة الجديدة، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط .

وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، اليوم الخميس، أنه بعد نتائج التحليلات التي قام بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والتي أثبتت وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات غير طبيعية في صدفيات هذه المنطقة، تقرر منع جمع وتسويق جميع الصدفيات التابعة لهذه المنطقة.

وفي هذا الصدد، أوصى القطاع مستهلكي هذا المنتوج بعدم التزود إلا بالصدفيات المعبأة، والحاملة للملصقات الصحية التي يجري تسويقها بنقط البيع المرخصة (الأسواق الرسمية).

وحذر البلاغ من أن "الصدفيات التي تباع بالتقسيط في أماكن غير مرخص لها لا تتوفر على أي ضمانات صحية وتشكل بالتالي خطرا على الصحة العامة".