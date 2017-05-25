عاجل..وفاة فنان عربي تعامل مع كبار الفنانين العرب ﻿

"شوف تيفي"
فارق الموسيقار السوري الكبير سهيل عرفة، الحياة يومه الخميس، بعد معاناة طويلة مع المرض، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية من بينها الوكالة العربية السورية للأنباء.
وقالت الوكالة السورية في خبر عاجل لها "الموت يغيب الموسيقار الكبير سهيل عرفة عن عمر ناهز 82 عاما"، موضحة في الوقت ذاته أن الراحل يشكل حالة مميزة بين جيله حيث قدم اللون الشعبي بأصوات كبار الفنانين العرب .
تجدر الإشارة إلى أن الفنان الراحل ولد في دمشق سنة 1935، وعرف في بداية مشوراه الفني كمغني، قبل أن يختار التلحين لكبار الفنانين كوديع الصافي وشادية وصباح.
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