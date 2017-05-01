 خطير..حضيو راسكم: عطر ''المسك'' يرسل 15 تلميذا و تلميذة إلى المستعجلات بمدينة صفرو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صاحبة أغلى وجه في العالم تخلق الجدل في مهرجان كان وهذه قيمة التأمين على وجهها | صحافة

صاحبة أغلى وجه في العالم تخلق الجدل في مهرجان ''كان'' وهذه قيمة التأمين على وجهها

عاجل.. ها الدول لي غادي يبدا عندهم رمضان يوم السبت بصفة رسمية | مجتمع

عاجل.. ها الدول لي غادي يبدا عندهم رمضان يوم السبت بصفة رسمية

هذه هي حكومة الجزائر الجديدة المكونة من 26 وزير | دولي

هذه هي حكومة الجزائر الجديدة المكونة من 26 وزير

بعد جنازة الطفل الذي تعرض لصعقة كهربائية.. مراهقون يقتحمون المركز الصحي بتاوجطات والأمن يتدخل بطريقة رائعة | بووز

بعد جنازة الطفل الذي تعرض لصعقة كهربائية.. مراهقون يقتحمون المركز الصحي بتاوجطات والأمن يتدخل

وزير الداخلية لفتيت يؤكد رفضه للادعاءات بشأن عسكرة الحسيمة | بوليتيك

وزير الداخلية لفتيت يؤكد رفضه للادعاءات بشأن عسكرة الحسيمة

هام للمغاربة.. متاكلوش بوزروك ديال هاذ المنطقة بسبب وجود مواد بيولوجية بحرية سامة | مجتمع

هام للمغاربة.. متاكلوش ''بوزروك'' ديال هاذ المنطقة بسبب وجود مواد بيولوجية بحرية سامة

عاجل..وفاة فنان عربي تعامل مع كبار الفنانين العرب | ثقافة و فنون

عاجل..وفاة فنان عربي تعامل مع كبار الفنانين العرب

خطير..حضيو راسكم: عطر المسك يرسل 15 تلميذا و تلميذة إلى المستعجلات بمدينة صفرو | حوادث و حقوق

خطير..حضيو راسكم: عطر ''المسك'' يرسل 15 تلميذا و تلميذة إلى المستعجلات بمدينة صفرو

مرض غريب..تلميذ كايشوف الكتوبة و المدرسة كايسخف (فيديو) | منوعات

مرض غريب..تلميذ كايشوف الكتوبة و المدرسة كايسخف (فيديو)

الدولة غير العنيدة

خطير..حضيو راسكم: عطر ''المسك'' يرسل 15 تلميذا و تلميذة إلى المستعجلات بمدينة صفرو

بتاريــخ : 25 ماي 2017 / 22:59 خطير..حضيو راسكم: عطر المسك يرسل 15 تلميذا و تلميذة إلى المستعجلات بمدينة صفرو | حوادث و حقوق
خطير..حضيو راسكم: عطر ''المسك'' يرسل 15 تلميذا و تلميذة إلى المستعجلات بمدينة صفرو
علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة أن المؤسسة التعليمية الابتدائية جنان المودن الموجودة بحي مسعودة بمدينة صفرو، شهدت يومه الخميس، واقعة جد خطيرة، حيث تعرض 15 تلميذا وتلميذة لاختناق حاد داخل الفصل

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة أن المؤسسة التعليمية الابتدائية جنان المودن الموجودة بحي مسعودة بمدينة صفرو، شهدت يومه الخميس، واقعة جد خطيرة، حيث تعرض 15 تلميذا وتلميذة لاختناق حاد داخل الفصل الدراسي بسبب استنشاقهم لمعطر ''المسك''.

وأكد المصدر ذاته أن تلميذة، قامت بجلب العطر المنتهي الصلاحية للفصل الدراسي ، ومباشرة بعد استنشاق زملائها التلاميذ له، أصيبوا باختناق حاد تم على إثره نقلهم على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس بواسطة سيارات للإسعاف .

وأوضح ذات المصدر أن التلاميذ المصابين بالاختناق وفور وصولوهم للمستشفى، تم وضعهم بـ ''الأوكسجين'' لمدة ساعة كاملة، غادروا بعدها المكان في حالة صحة جيدة رفقة أولياء أمورهم.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المسك صفرو معطر مستشفى محمد الخامس سيارات الإسعاف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فضيحة: بعد تطوان: الجنس مقابل النجاح ينتقل إلى المستوى الابتدائي بالناظور...وها كيفاش تم اتهام أستاذ بالتحرش بتلميذة | حوادث و حقوق

فضيحة: بعد تطوان: الجنس مقابل النجاح ينتقل إلى المستوى الابتدائي بالناظور...وها كيفاش تم اتهام أستاذ بالتحرش بتلميذة

صادم..قبل رمضان: حضيو راسكم.. الدجايجية كيبيعو الدجاج ميت في كازا | حوادث و حقوق

صادم..قبل رمضان: حضيو راسكم.. الدجايجية كيبيعو الدجاج ميت في كازا

حادث خطير بطريق الموت الرابط بين فاس وتاونات+صور | حوادث و حقوق

حادث خطير بطريق الموت الرابط بين فاس وتاونات+صور

عاجل..هذا ما كشفت عنه مديرية الحموشي بخصوص انتحار بوليسي فكازا | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما كشفت عنه مديرية الحموشي بخصوص انتحار بوليسي فكازا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أهداف مباراة اتحاد طنجة 2-1 الجيش الملكي | الجولة 30 | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

أهداف مباراة اتحاد طنجة 2-1 الجيش الملكي | الجولة 30

ابنة المجاهد عبد الكريم الخطابي توجه رسالة مؤثرة للمغاربة بعد حراك الحسيمة..كلنا مغاربة وخاصنا نتعاونو مع بعض( فيديو) | خارج البلاطو

ابنة المجاهد عبد الكريم الخطابي توجه رسالة مؤثرة للمغاربة بعد حراك الحسيمة..كلنا مغاربة وخاصنا نتعاونو مع بعض( فيديو)

لحظة وداع جد مؤثرة بين الطفل الذي توفي بصعقة كهربائية بعين تاوجطات ووالدته المكلومة: ولدي هزيناه حي ومات فالسبيطار ( فيديو) | خارج البلاطو

لحظة وداع جد مؤثرة بين الطفل الذي توفي بصعقة كهربائية بعين تاوجطات ووالدته المكلومة: ولدي هزيناه حي ومات فالسبيطار ( فيديو)

بالفيديو | ديدجي حميدة.. مجموعة كرافاطا و LARTISTE في أغنية جديدة رائعة ! | قنوات أخرى

بالفيديو | ديدجي حميدة.. مجموعة كرافاطا و L'ARTISTE في أغنية جديدة رائعة !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صاحبة أغلى وجه في العالم تخلق الجدل في مهرجان كان وهذه قيمة التأمين على وجهها | صحافة
منذ 19 دقيقة

صاحبة أغلى وجه في العالم تخلق الجدل في مهرجان ''كان'' وهذه قيمة التأمين على وجهها

عاجل.. ها الدول لي غادي يبدا عندهم رمضان يوم السبت بصفة رسمية | مجتمع

عاجل.. ها الدول لي غادي يبدا عندهم رمضان يوم السبت بصفة رسمية

هذه هي حكومة الجزائر الجديدة المكونة من 26 وزير | دولي

هذه هي حكومة الجزائر الجديدة المكونة من 26 وزير

بعد جنازة الطفل الذي تعرض لصعقة كهربائية.. مراهقون يقتحمون المركز الصحي بتاوجطات والأمن يتدخل بطريقة رائعة | بووز

بعد جنازة الطفل الذي تعرض لصعقة كهربائية.. مراهقون يقتحمون المركز الصحي بتاوجطات والأمن يتدخل

﻿ ﻿
أمس 14:31 GMT

عاجل:هذه حقيقة إعفاء الوالي اليعقوبي من مهمة والي طنجة-تطوان-الحسيمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.