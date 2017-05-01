خطير..حضيو راسكم: عطر ''المسك'' يرسل 15 تلميذا و تلميذة إلى المستعجلات بمدينة صفرو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة أن المؤسسة التعليمية الابتدائية جنان المودن الموجودة بحي مسعودة بمدينة صفرو، شهدت يومه الخميس، واقعة جد خطيرة، حيث تعرض 15 تلميذا وتلميذة لاختناق حاد داخل الفصل

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة أن المؤسسة التعليمية الابتدائية جنان المودن الموجودة بحي مسعودة بمدينة صفرو، شهدت يومه الخميس، واقعة جد خطيرة، حيث تعرض 15 تلميذا وتلميذة لاختناق حاد داخل الفصل الدراسي بسبب استنشاقهم لمعطر ''المسك''.

وأكد المصدر ذاته أن تلميذة، قامت بجلب العطر المنتهي الصلاحية للفصل الدراسي ، ومباشرة بعد استنشاق زملائها التلاميذ له، أصيبوا باختناق حاد تم على إثره نقلهم على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس بواسطة سيارات للإسعاف .

وأوضح ذات المصدر أن التلاميذ المصابين بالاختناق وفور وصولوهم للمستشفى، تم وضعهم بـ ''الأوكسجين'' لمدة ساعة كاملة، غادروا بعدها المكان في حالة صحة جيدة رفقة أولياء أمورهم.





