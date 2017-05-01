مرض غريب..تلميذ كايشوف الكتوبة و المدرسة كايسخف (فيديو) ﻿

تلميذ #جزائري يغمى عليه فور سماعه كلمة مدرسة او عند رؤية كتاب مدرسي . ويقول والده انه مصاب بالسحر
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تلميذ #جزائري يغمى عليه فور سماعه كلمة مدرسة او عند رؤية كتاب مدرسي . ويقول والده انه مصاب بالسحر
مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.
عاجل:هذه حقيقة إعفاء الوالي اليعقوبي من مهمة والي طنجة-تطوان-الحسيمة
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كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.