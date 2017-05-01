انفراد.. تفاصيل مثيرة بخصوص المغربي الموقوف في فرنسا للاشتباه بارتباطه بجماعة إرهابية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المغربي الذي تم إيقافه ليلة يومه الخميس، من داخل منزله بمدينة مونبولييه الفرنسية للاشتباه في علاقته بجماعة إرهابية، ينحدر من مدينة جرسيف، ويعمل كتاجر سلع يقوم بنقلها

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المغربي الذي تم إيقافه ليلة يومه الخميس، من داخل منزله بمدينة مونبولييه الفرنسية للاشتباه في علاقته بجماعة إرهابية، ينحدر من مدينة جرسيف، ويعمل كتاجر سلع يقوم بنقلها من المغرب إلى فرنسا.

وأوضح المصدر ذاته أن المعيطات الأولى بخصوص هذا المغربي، تشير إلى أن ابنه غادر فرنسا قبل مدة في اتجاه سوريا التي تعرف منذ ست سنوات حربا طاحنة، بين مجموعة من الأطراف من بينها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.

وكان ذات المصدر قد كشف أن المغربي الموقوف يبلغ من العمر أربعين سنة، وهو أب لثلاثة أبناء ومتزوج بسيدة منقبة، هي زوجته الثانية التي ارتبط بها مباشرة بعد تطليق زوجته الأولى.





