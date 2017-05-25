حصري وبالصورة.. هذا هو المسجد الذيى سيصلي فيه الملك محمد السادس صلاة الجمعة بفاس ﻿

من المنتظر أن يؤدي الملك محمد السادس، صلاة الجمعة، بمسجد التاجموعتي، الموجود وسط مدينة فاس، وذلك حسب ما أكده مصدر لـ ''شوف تيفي''.

"شوف تيفي"

من المنتظر أن يؤدي الملك محمد السادس، صلاة الجمعة، بمسجد التاجموعتي، الموجود وسط مدينة فاس، وذلك حسب ما أكده مصدر لـ "شوف تيفي".

وأكد المصدر ذاته أن محيط المسجد المذكور، يشهد ليلة يومه الخميس حركة غير عادية، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق بتنسيق بين المصالح الأمنية والسلطات المحلية لاستقبال الملك محمد السادس غدا الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، حل بمدينة فاس الأسبوع الماضي، حيث دشن مجموعة من المشاريع من بينها مسجد الأميرة للا سلمى الذي أدى فيه صلاة الجمعة .