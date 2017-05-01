حصري: جمعية حقوقية بفرنسا تصدم ''ناصر الزفزافي'': من أنت لتتكلم بلسان المغاربة ﻿

وجهت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، يومه الخميس، انتقاذا لاذعا للمدعو ''ناصر الزفزافي'' بسبب تصريحاته وخرجاته الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي هاجم خلالها رجال الدولة

''شوف تيفي''

وجهت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، يومه الخميس، انتقاذا لاذعا للمدعو ''ناصر الزفزافي'' بسبب تصريحاته وخرجاته الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي هاجم خلالها رجال الدولة والحكومة المغربية.

وأكد يوسف الإدريسي، رئيس الجميعة المذكورة في اتصال له مع ''شوف تيفي'' أن ناصر الزفزافي يهدف من خلال تصريحاته إلى زعزعة استقرار البلاد والنيل من أمنه وأمانه، مشيرا في الوقت أن هذا الأخير لا يمكن له أن ينصب نفسه زعيما، قائلا في كلامه الموجهه للزفزافي ''شكون أنت وشنو هو المستوى ديالك باش دافع على حقوق المغاربة وتهضر بلسانهم''.

وأضاف الإدريسي أن الزفزافي تجاوز حدوده بإهانته لرجال الدولة ولحكومة سعد الدين العثماني، موضحا أن هذه الأخيرة استجابت لمطالب ساكنة الريف، وأكدت إسراراها وعزمها على النهوض بالمنطقة إلا أن هذا ''الزفزافي'' يسعى على حد تعبيره إلى هدم ونسف هذه المجهودات بتحريضه بعض المحيطين به على عدم المشاركة في المخططات التنموية التي ستكون في صالح الساكنة.

واستغل الإدريسي الفرصة ليشير إلى أن المغاربة المقيمين في ديار المهجر، عبروا عن رفضهم لدعوات ناصر الزفزافي وعن استعدادهم الوقوف إلى جانب الملك والحكومة للحفاظ على أمن الوطن، نظرا لاقتناعهم الكلي بأن على ساكنة الريف تحكم العقل والالتزام بالجلوس إلى طاولة الحوار والاتفاق مع الحكومة على المدة الزمنية التي سيتم خلالها تدشين المشاريع المطلوبة.