سابقة..بن كيران يرفض الاستفاذة من أربعة ملايين شهريا كمعاش وزاري ﻿

مازال رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، لم يحصل على التعويض الذي يخصص للوزراء السابقين بعد انتهاء مهامهم، والمقدر بأجرة عشرة أشهر، بالإضافة إلى المعاش الوزاري.

شوف تيفي



مازال رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، لم يحصل على التعويض الذي يخصص للوزراء السابقين بعد انتهاء مهامهم، والمقدر بأجرة عشرة أشهر، بالإضافة إلى المعاش الوزاري.



وحسب "أخبار اليوم" ففي الوقت الذي جرى تمكين بن كيران من سيارة تابعة للدولة، عوض تلك التي كان يستعملها خلال فترة مسؤوليته الحكومية، يسود الترقب بشأن ما إن كان بن كيران، سيطلب الإستفاذة من المعاش الوزاري الذي يسمح للوزراء السابقين بالحصول على دخل شهري قدره 39 ألف درهم.



وإستبعدت المصادر المقربة من بن كيران مطالبته بالحقوق القانونية المذكورة، معتبرة أن رئيس الحكومة السابق، سيواصل حياته بالشكل الذي كانت عليه قبل أن يتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة وأنه لن يطلب المعاش الوزاري المخصص لرؤساء الحكومات السابقين.





