عاجل وحصري..نايضة في فرنسا بسبب مغربي+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر خاص أن الشرطة الفرنسية، أوقفت قبل قليل من يومه الخميس، مغربيا من داخل منزله، الموجود بمدينة مونبولييه، للاشتباه في علاقته بجماعة إرهابية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر خاص أن الشرطة الفرنسية، أوقفت قبل قليل من يومه الخميس، مغربيا من داخل منزله، الموجود بمدينة مونبولييه، للاشتباه في علاقته بجماعة إرهابية.

وأكد المصدر ذاته أن الحي الذي يقطنه المغربي، عرف حالة استنفار أمنى قصوى، حيث حاصرت حوالي 20 سيارة تابعة للشرطة الفرنسية المنزل الذي يقطن به، قبل أن يتم إيقافه.

وكشف ذات المصدر أن المغربي الموقوف البالغ من العمر أربعين سنة، أب لثلاثة أبناء ومتزوج بسيدة منقبة، هي زوجته الثانية التي ارتبط بها مباشرة بعد تطليق زوجته الأولى.