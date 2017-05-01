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فضيحة: بعد تطوان: الجنس مقابل النجاح ينتقل إلى المستوى الابتدائي بالناظور...وها كيفاش تم اتهام أستاذ بالتحرش بتلميذة

بتاريــخ : 25 ماي 2017 / 20:50 فضيحة: بعد تطوان: الجنس مقابل النجاح ينتقل إلى المستوى الابتدائي بالناظور...وها كيفاش تم اتهام أستاذ بالتحرش بتلميذة | حوادث و حقوق
فضيحة: بعد تطوان: الجنس مقابل النجاح ينتقل إلى المستوى الابتدائي بالناظور...وها كيفاش تم اتهام أستاذ بالتحرش بتلميذة
استمعت الضابطة القضائية للدرك الملكي بمركز بني شيكر بإقليم الناظور، أمس الأربعاء، إلى أسرة تلميذة تتابع دراستها بالسنة الخامسة ابتدائي بإحدى المؤسسات التعليمية العمومية بالمركز نفسه، تتهم

"شوف تيفي"

استمعت الضابطة القضائية للدرك الملكي بمركز بني شيكر بإقليم الناظور، أمس الأربعاء، إلى أسرة تلميذة تتابع دراستها بالسنة الخامسة ابتدائي بإحدى المؤسسات التعليمية العمومية بالمركز نفسه، تتهم أستاذا بالتحرش بابنتها مقابل إعطائها نقاطا جيدة في الامتحان.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر غدا الجمعة فإن البحث التمهيدي، انطلق مع والدة التلميذة وبعض أفراد أسرتها بناء على تعليمات من وكيل الملك بابتدائية الناظور الذي توصل الاثنين الماضي بشكاية موقعة من والدة الضحية، تعرض وقائع الاعتداء الجنسي وتطلب تحقيقا قضائيا في الموضوع.

واستدعت الضابطة القضائية للدرك الملكي في اليوم الموالي الأستاذ المتهم الذي واجهته باتهامات أسرة التلميذة، إذ نفى حسب مصدر مقرب من التحقيقات جملة وتفصيلا ما نسب إليه وهو النفي نفسه الصادر عن المؤسسة التعليمية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، دون أن يقنع الأسرة عن التراجع.

وحكت التلميذة وقائع الاعتداء عليها أمام عناصر الشرطة القضائية، متشبتتة بالأقوال نفسها التي سردتها والدتها التي سارعت إلى تحرير شكاية وجهتها إلى وكيل الملك ذكرت فيها الاسم العائلي للأستاذ.

وقالت الأم في الشكاية نفسها التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها إن ابنتها تتعرض لأنواع من التحرش الجنسي من قبل المتهم الذي يعتبر أستاذها، وذلك منذ بداية الموسم الدراسي، مؤكدة أن الأستاذ قام عدة مرات بتقبيلها ولمسها في مناطقها الحساسة، وكان يطلب منها الصمت وعدم الحديث في الموضوع لأي أحد مقابل إعطائها نقاطا جيدة في الامتحانات.

وأكدت الأسرة أن المتهم حاول استدراج الضحية في عدد من المرات إلى بيته رغم أنه متزوج لممارسة الجنس معها، وذلك بإغرائها بالنجاح في الامتحان، وكان يهددها حسب الأسرة بترسيبها إن لم ترضخ لنزواته، ما انعكس سلبا على نفسيتها بل انقطعت عن الدراسة قبل تحرير الشكاية بأسبوع.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الضحية التلميذة الاستاذ النجاح الامتحان الدراسة الويكيل العام للملك

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