صادم..قبل رمضان: حضيو راسكم.. الدجايجية كيبيعو الدجاج ميت في كازا ﻿

يعرف باب سوق الدجاج للجملة بالحي المحمدي بالبيضاء، سلوكات مشبوهة لأشخاص، يعمدون إلى إعادة بيع الدجاج النافق، وذلك حسب ما كشف عنه مواطنون ليومية الصباح.

"شوف تيفي"

يعرف باب سوق الدجاج للجملة بالحي المحمدي بالبيضاء، سلوكات مشبوهة لأشخاص، يعمدون إلى إعادة بيع الدجاج النافق، وذلك حسب ما كشف عنه مواطنون ليومية الصباح.

وأوضحت اليومية في عددها الصادر غدا الجمعة أن مواطنين أكدوا وجود حاويات بها كمية كبيرة من الدجاج نفق أثناء نقله إلى السوق، تفوح منه روائح كريهة، مشددين على أن المشتبه فيهم يعمدون إلى "ترياش" الدجاج النافق بشكل علني دون تدخل ممثلي السلطة المحلية والأمن.