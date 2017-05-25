حادث خطير بطريق الموت الرابط بين فاس وتاونات+صور ﻿

شهدت الطريق الوطنية رقم 88 الرابطة بين فاس وتاونات أو طريق الموت كما يلقبها السائقون، يومه الخميس، حادثة سير جد خطيرة، حيث انقلبت سيارة خفيفة للعديد من المرات خلال وصولها لإحدى المنعجرات الحادة.

"شوف تيفي"



شهدت الطريق الوطنية رقم 88 الرابطة بين فاس وتاونات أو طريق الموت كما يلقبها السائقون، يومه الخميس، حادثة سير جد خطيرة، حيث انقلبت سيارة خفيفة للعديد من المرات خلال وصولها لإحدى المنعجرات الحادة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحادثة، وقعت بالضبط بمنعرج عين قنصرة، ما أسفر عن إصابة سائق السيارة بجروح متفاوتة الخطورة تم على إثرها نقله إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.

وأكد المصدر ذاته أن "طريق الموت"، شهدت سابقا حوادث سير مروعة، حصدت أرواح العديد من الأبرياء، مشيرا إلى أن الجماعات المحلية، تقدمت في وقت سابق لوزارة التجهيز والنقل بطلب من أجل إيجاد حل سريع وفوري لإنهاء معاناة السائقين بها.



