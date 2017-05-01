العثماني ...الأمن في الحسيمة لحماية الساكنة والأملاك الخاصة والعامة ولايجب التشويش عليها– فيديو ﻿

صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بعد نهاية المجلس الحكومي ظهر اليوم الخميس، أن التعزيزات الأمنية التي عرفتها منطقة الحسيمة، هدفها حماية الساكنة وكذا الأملاك الخاصة والعامة.

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صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بعد نهاية المجلس الحكومي ظهر اليوم الخميس، أن التعزيزات الأمنية التي عرفتها منطقة الحسيمة، هدفها حماية الساكنة وكذا الأملاك الخاصة والعامة.



وأكد العثماني، أن الوفد الوزاري الذي زار الحسيمة مؤخرا، عقد لقاءات تواصلية مع الساكنة للإنصات إلى المشاكل التي يعانون منها، مصرحا بأن الحكومة ستتفاعل مع جميع مطالب المواطنين عبر الحوار، ليس فقط بالحسيمة ولكن في جميع مناطق المغرب.



وأضاف العثماني أن وزير الفلاحة والصيد البحري، قدم عرضا عن الإنتاج الفلاحي لهذه السنة، كما أطلع المجلس عن أثمنة المواد الفلاحية.



وشدد العثماني في تصريحه لوسائل الإعلام العمومية عقب المجلس الحكومي، أن منهج الحكومة هو الإنصات للتفاعل مع همومهم، لكن في تطبيق صارم للقانون.



