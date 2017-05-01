عاجل.. لفتيت من قلب مدينة الحسمية..حذاري من انسياق بعض التلاميذ وراء خطاب العنف والكراهية الذي يصدر من بعض الجهات التي تسعى إلى الفتنة ﻿

كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية خلال اللقاء المنعقد في هذه اللحظات داخل مقر عمالة الحسمية من يومه الخميس، أن الدولة واعية كل الوعي بمتطلبات ساكنة المدينة وحاجياتها، مؤكدا على أن تكثيف الجهود

"شوف تيفي"



كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية خلال اللقاء المنعقد في هذه اللحظات داخل مقر عمالة الحسمية من يومه الخميس، أن الدولة واعية كل الوعي بمتطلبات ساكنة المدينة وحاجياتها، مؤكدا على أن تكثيف الجهود الحكومية سيشكل خلال المرحلة المقبلة واحدة من المرتكزات لتدخلات الدولة بالمنطقة لاسيما على مستوى دعم المقاربة التنموية الطموحة التي تعتبر خيارا استراتيجيا تحت قيادة الملك محمد السادس.

ومن جهة أخرى، تحدث لفتيت كذلك خلا هذا اللقاء عن أهمية جمعيات أباء وأولياء أمور التلاميذ ودورها في العملية التربوية التعليمية ما ساهم في تحقيق إقليم الحسيمة لنسبة نجاح عالية على المستوى الوطني، محذرا في الوقت ذاته من انسياق بعض التلاميذ وراء خطاب العنف والكراهية الذي يصدر من بعض الجهات التي تسعى الى الفتنة.

وأكد وزير الداخلية في كلمته الطويلة التي ألقاها بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي، والوالي المفتش العام للادارة الترابية عامل إقليم الحسيمة بالنيابة محمد فوزي والوالي المدير العام للشؤون الداخلية ادريس جواهري أن ظهير العسكرة تم نسخه بنص آخر في سنة 1959.

ومن جهة أخرى، كشف محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال هذا اللقاء عن مجموعة من المشاريع التنموية التي تدخل ضمن برنامج "الحسمية منارة المتوسط"، وخاصة المشاريع الكبرى التي ستساهم بشكل كبير في النهوض بالمنطقة على المستوى الاجتماعي والإقتصادي، قبل أن يتم بعد ذلك فتح باب المداخلات أمام جميع الحاضرين الذين تناولوا الكلمة حيث نوهوا بمجهودات الدولة نظرا لقيمة المشاريع المقدمة.