عاجل..هذا ما كشفت عنه مديرية الحموشي بخصوص انتحار بوليسي فكازا ﻿

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني بمنطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء، عاينت منتصف اليوم الخميس (25 ماي الجاري)، جثة موظف شرطة برتبة مقدم رئيس، بعدما تم العثور عليها في حالة تحلل

"شوف تيفي"+"و م ع

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني بمنطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء، عاينت منتصف اليوم الخميس (25 ماي الجاري)، جثة موظف شرطة برتبة مقدم رئيس، بعدما تم العثور عليها في حالة تحلل متقدمة ومشدودة بحبل موصول بقضيب حديدي، داخل منزله الكائن بحي بوركون بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح بلاغ للمديرية، أن مصالح الأمن تتعامل مع الحادث على أنه واقعة انتحار، خاصة وأن التصريحات والإفادات، التي تم تجميعها من أفراد عائلته تشير إلى أنه تعرض مؤخرا لأزمة نفسية حادة بسبب مشاكل اجتماعية.

وذكر المصدر ذاته، أن الشرطي الهالك، كان يعمل بمنطقة أمن ابن امسيك بمدينة الدار البيضاء، قبل أن يستفيد مؤخرا من عطلة مرضية طويلة الأمد بسبب متابعته لعلاج على مستوى الجهاز العصبي.

وأضاف أنه تم إيداع جثة الشرطي المتوفي بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.