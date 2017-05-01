ابنة المجاهد عبد الكريم الخطابي في أول خروج إعلامي لها بعد احتجاجات الحسيمة...أبي محمد بن عبد الكريم الخطابي عاش مغربيا و مات مغربيا ﻿

في أول خروج إعلامي مصور، صرحت الإبنة الصغرى للمجاهد وبطل المغرب محمد بن عبد الكريم الخطابي، أن والدها ''المجاهد البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي، هو ملكية مشتركة لكل المغاربة من طنجة إلى الكويرة''.

بوليتيك

شوف تيفي



في أول خروج إعلامي مصور، صرحت الإبنة الصغرى للمجاهد وبطل المغرب محمد بن عبد الكريم الخطابي، أن والدها "المجاهد البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي، هو ملكية مشتركة لكل المغاربة من طنجة إلى الكويرة".



وأضافت عائشة في تصريح خاص "لشوف تيفي" من قلب منزلها بالدار البيضاء، أن أباها عبد الكريم الخطابي، لم ينقطع إتصاله مع المغاربة وملوك الدولة العلوية الشريفة، بل كان الراحل يقضي جل وقته في الإستماع للراديو والإطلاع على المستجدات من خلال الجرائد، حيث زاره محمد الخامس في منفاه بمصر سنة 1959، بمقر إقامته بشارع قاسم أمين المشهور بالعاصمة القاهرة.



وأفادت عائشة الخطابي، أن المقاوم الراحل عبد الكريم الخطابي، "عاش مغربيا ومات مغربيا"، وأن أكبر هم كان يؤرقه هو الحرية وحقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية.



