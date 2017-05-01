عاجل..إصابة رئيس وزراء هذه الدولة بسبب انفجار في سيارته ﻿

أصيب رئيس الوزراء اليوناني الأسبق لوكاس باباديموس يومه الخميس بانفجار عبوة في سيارته في اثينا، وفق وسائل اعلام رسمية، فيما ندد وزير الاعلام ب''عمل مشين''، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بر يس.

"شوف تيفي"

أصيب رئيس الوزراء اليوناني الأسبق لوكاس باباديموس يومه الخميس بانفجار عبوة في سيارته في اثينا، وفق وسائل اعلام رسمية، فيما ندد وزير الاعلام ب"عمل مشين"، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بر يس.



وأكدت الوكالة الفرنسية نقلا عن وكالة الانباء اليونانية أن باباديموس البالغ من العمر 69 عامايخضع لجراحة في أحد مستشفيات العاصمة بعد إصابته بجروح في صدره وساقيه.