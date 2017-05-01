فيديو صادم يهز المغاربة ونشطاء يطالبون الأمن بفتح تحقيق: حارس أمن خاص في المغرب: أنا كنمارس الجنس مع الموتى فالسبيطار+تفاصيل جد مروعة ﻿

هز مقطع فيديو المغاربة، بعد انتشاره بمواقع التواصل الاجتماعي، يوثق اعتراف شاب مغربي يعمل كحارس أمن خاص، بممارسته الجنس على الموتى داخل المصحة الخاصة التي يعمل بها.



"شوف تيفي"



هز مقطع فيديو المغاربة، بعد انتشاره بمواقع التواصل الاجتماعي، يوثق اعتراف شاب مغربي يعمل كحارس أمن خاص، بممارسته الجنس على الموتى داخل المصحة الخاصة التي يعمل بها.



واعترف هذا الشاب خلال اتصال له مع المدعو "ماريو" أنه يعمل كحارس أمن لمستودع الأموات بمصحة خاصة، مشيرا إلى أن أول جثة مارس معها الجنس كانت لفتاة وصفها بالجميلة ، موضحا بأنه استفرد بها ثم قام بممارسة الجنس معها وهو ما جعله يشعر بإحساس لم يشعر به خلال ممارسته الجنس مع فتاة حية.



وأكد هذا الشاب في هذا التصريح الخطير أنه أصبح بعد ذلك مدمنا على ممارسة الجنس مع الموتى بشكل يومي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه وثق ممارساته الشاذة من خلال التقاط صور وفيديوهات.



ومباشرة بعد تداول هذا الفيديو الصادم، الذي يسمع خلاله صوت "الشاب" و"ماريو"، طالب النشطاء المصالح الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن هوية الشاب وإيقافه حتى ينال العقاب.



