عاجل ..شوفو كيفاش شدات فرقة الصقور تاجر قرقوبي متلبس بالبيضاء ﻿

"شوف تيفي"
تمكنت فرقة الصقور قبل قليل من يومه الخميس، من إيقاف تاجر أقراص مهلوسة وزبون له على مستوى شارع يوسف بن تاشفين التابع للمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن فرقة الصقور ضبطت تاجر الأقراص المهلوسة متلبسا بمنح زبون كمية مهمة من "القرقوبي"، ليتم اقتيادهما إلى الدائرة 31 بالحي المحمدي عين السبع من أجل التحقيق معهما.
وأضاف المصدر ذاته أن الموقوفين، سيتم وضعهما من أجل البحث، تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.
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