من قلب منزلها..ابنة المُجاهد عبد الكريم الخطابي في أول تصريح بعد احتجاجات الحسيمة... والدي هو مِلكية لجميع المغاربة من طنجة لكويرة..عاش مغربيا و مات مغربيا