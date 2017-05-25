صورة تُشعل الفايسبوك: شوفو شنو كَدير سيدة محجبة في قهوة ديال الشيشة بالبيضاء ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، صورة مثيرة، ظهرت خلالها سيدة محجبة وهي تقوم بتدخين النرجيلة ''الشيشة'' بأحد مقاهي مدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي":

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، صورة مثيرة، ظهرت خلالها سيدة محجبة وهي تقوم بتدخين النرجيلة "الشيشة" بأحد مقاهي مدينة الدار البيضاء.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذا الفيديو، حيث أكد العديد منهم أن وضع السيدة للحجاب لا يعني التزامها دينيا وبالتالي فقيامها بتدخين "الشيشة" يعتبر أمرا عاديا، ومن جهة أخرى، استغل آخرون الفرصة لمطالبة المصالح الأمنية بمضاعفة جهودها وإغلاق مقاهي الشيشة المنتشرة بشكل كبير في العاصمة الاقتصادية وخاصة بحي مولاي رشيد.