بالصورة الفنانة فاطمة وشاي تظهر بلوك جديد في رمضان ﻿

من المنتظر أن تطل الممثلة المغربية القديرة فاطمة وشاي، على المغاربة في شهر رمضان بشكل و''لوك'' جديدين، خلال مشاركتها في العمل التلفزيوني ''أحلام فريدة'' الذي ستبث حلقاته على القناة الأولى.

"شوف تيفي"



من المنتظر أن تطل الممثلة المغربية القديرة فاطمة وشاي، على المغاربة في شهر رمضان بشكل و"لوك" جديدين، خلال مشاركتها في العمل التلفزيوني "أحلام فريدة" الذي ستبث حلقاته على القناة الأولى.

وحسب الصورة الخاصة بهذا المسلسل، فإن فاطمة وشاي، ظهرت بلوك شبابي رائع إلى جانب العديد من الوجوه المعروفة كنعيمة إلياس وبشرى أهريش.