عاجل وهام للمغاربة.. هذا ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص مراقبة هلال شهر رمضان ﻿

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأصحاب الفضيلة السادة القضاة ونظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر رمضان المعظم ستكون يوم الجمعة 29 شعبان 1438 موافق 26 ماي 2017 م.

"شوف تيفي"

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأصحاب الفضيلة السادة القضاة ونظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر رمضان المعظم ستكون يوم الجمعة 29 شعبان 1438 موافق 26 ماي 2017 م.

وحسب ما نشرته الوزارة على موقعها الرسمي قبل قليل من يومه الخميس، فقد رجت من المذكورين أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته، وذلك بواسطة أرقام الهاتف التالية:

0537 -76 -11 -45

0537 -76 -09 -32

0537 -76 -05 -49

0537 -76 -89 -54

رقم الفاكس: 0537 -76 -17 -21