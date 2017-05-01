عاجل.. المملكة العربية السعودية تعلن رسميا عن أول أيام رمضان ﻿

كشف موقع ''سبق'' السعودي قبل قليل من يومه الخميس، عن تعذر رؤية هلال رمضان مساء اليوم في عدة مناطق بالسعودية بينها سدير وتمير وشقراء، وبذلك فبعد غد السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

"شوف تيفي":

كشف موقع "سبق" السعودي قبل قليل من يومه الخميس، عن تعذر رؤية هلال رمضان مساء اليوم في عدة مناطق بالسعودية بينها سدير وتمير وشقراء، وبذلك فبعد غد السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضح الموقع ذاته أن لجان الترائي، كانت قد خرجت مساء اليوم لتحري رؤية الهلال استجابة لدعوة المحكمة العليا، وقد تعذر عليها رؤية الهلال.