تأملات في تدوينة الرميد بين غبطة شباط وإسفاف آخرين ﻿

تدوينة الرميد، ''وزير الحقيبة في حقوق الإنسان''، حول المؤتمر الاستثنائي لنقابة شباط، هي أكثر من قراءة قانونية لملف تتداخل فيه السياسة بالقانون، وهي كذلك أكثر من موقف شخصي لوزير تطبعت مواقفه، في كثير

شوف تيفي:

تدوينة الرميد، "وزير الحقيبة في حقوق الإنسان"، حول المؤتمر الاستثنائي لنقابة شباط، هي أكثر من قراءة قانونية لملف تتداخل فيه السياسة بالقانون، وهي كذلك أكثر من موقف شخصي لوزير تطبعت مواقفه، في كثير من الحالات، بالتشنج والتسرع، حتى وإن زعم في مستهل تدوينته بأنه تابع الملف لثلاثة أيام.



فموضوع "إيقاف انعقاد مؤتمر نقابة شباط" هو أشبه بطاجين سوسي يجب أن يطبخ على نار هادئة، لئلا تعصف به التصريحات المزاجية، والتأويلات المتسرعة، والاستنباطات الذاتية المدفوعة بنزق سياسي غير مدروس.



فمصطفى الرميد، وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان، وتصريحاته وتدويناته وانفعالاته يجب أن تكون من هذا المنطلق وعلى هذا الأساس. لكن بالرجوع إلى المرسوم الصادر في 5 ماي 2017 المتلعق باختصاصات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، نجد أن المواد الأربعة المكونة لهذا المرسوم لا تخول، بأي شكل من الأشكال، لصاحب الحقيبة (الوزير طبعا) التعليق على مقررات السلطة القضائية أو تقييم منطوق الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك وباسم القانون.



واللافت للانتباه، أن هذا المرسوم صدر في الجريدة الرسمية منذ ثلاثة أسابيع فقط، ويحتمل بشكل كبير أن يكون الرميد هو من صاغه أو على الأقل ساهم في صياغته! وها هو اليوم يكون أول من يقوم بخرق أحكامه ويتجاوز حدود اختصاصه. وبمفهوم التبعية، فإن الرميد تنعدم لديه الصفة في التعليق على أحكام القضاء، لأن مناط الاختصاص هو الصفة والمصلحة، كما أن تدوينته تلك كانت مشوبة بعدم الاختصاص وتدخل سافر في أعمال القضاء! الذي يتعين على الرميد أن يكون أول من يدافع عن استقلاله.



المعطى الثاني في سياق القراءة التحليلية لهذه التدوينة، وهو أن الرميد أراد فعلا التحاف عباءة الوزير الحقوقي لكنه لم يستطع التخلص من لغة ونبرة وزير العدل، وكأنه يحن لخمس سنوات التي قضاها حارسا لأختام المملكة، فبدل أن يقارب الموضوع من زاويته الحقوقية، انصرف للبحث عن التقعيد القانوني لحكم قضائي، ليسقط مرة أخرى في أخطاء قانونية وقضائية غير مبررة.



دعونا نتأمل في مرافعة وزير العدل، عفوا وزير الدولة في حقوق الإنسان. فالمقرر القضائي الاستعجالي الصادر عن كل من المحكمة الابتدائية بالرباط وسلا كانا ينظران في طلب "إيقاف النشاط النقابي مؤقتا إلى حين البث في جوهر الدعوى من طرف محكمة الموضوع"، ولم يتحدثا نهائيا وإطلاقا عن "المنع". لأن "التوقيف" هو مصطلح له بعد قانوني ويرتب آثارا وقتية وتحفظية، بيد أن "المنع" هو مدلول له آثار سياسية، قد يفسر على أن المغرب يمنع النشاط النقابي برمته أو يحظر نقابة معينة من عقد جمعها الاستثنائي، وفي ذلك إساءة غير مقبولة لصورة المغرب في المحافل الدولية. والحال، أن الطلب موضوع الدعوى يتعلق بالإيقاف، وليس المنع كما جاء في تدوينة الوزير المحترم.



زعم مصطفى الرميد، أيضا، أن الحكم الاستعجالي لم يقض بتسخير القوة العمومية، ومع ذلك تم استعمالها في هذه النازلة، متسائلا حول المشروعية القانونية لهذا الإجراء!. والرميد يعلم جيدا أن الحكم القضائي ليس هو الوثيقة التي تتضمن الإشارة إلى تسخير القوة العمومية، لأن الحكم القضائي يحمل في ذاته صيغته التنفيذية ما دام أنه يصدر باسم القانون وباسم جلالة الملك. ويدرك الرميد أيضا، بأن الاستعانة بالقوة العمومية هو طلب يتقدم به المفوض القضائي طبقا لأحكام المادة 17 من القانون 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بعد الحصول على إذن من وكيل الملك وليس من هيئة الحكم، وهو ما تم تطبيقه فعلا في قضية شباط ومن معه. فلماذا اختار الرميد قراءة متقضيات قانونية بطريقة غير سليمة؟ هل مرد ذلك إلى جهل بالقانون، أم لغاية لا يعلمها إلا الراسخون في القانون والسياسة؟.



وقبل أن يختم الرميد تدوينته، ارتأى تصريف رسائل سياسية لمن يهمهم الأمر! وقال بلغة ابن المقفع، الموسومة بالمعاني والمغازي، بأن "السلطات المعنية كان يمكنها الاستغناء عن اللجوء إلى المنع بهذا الشكل الذي يطرح تساؤلات عديدة ويلقي بظلال من الشكوك الكثيفة حول حيادية السلطات". وهنا يطرح السؤال حول من هي السلطة التي يقصدها الرميد؟ ظاهريا، وبحكم سياق الحديث، فالسلطة المعنية هنا هي القوة العمومية لأنها هي التي باشرت إجراءات توقيف النشاط (وليس منعه). وإذا صح هذا التخمين، فالوزير الحقوقي قرر، فايسبوكيا وليس قانونيا، منع سلطة الملائمة للقوة العمومية لتنفيذ حكم لقضائي والامتناع عن تنفيذ حكم آخر، وخولها تقييم البعد السياسي والقانوني لأحكام القضاء قبل تنفيذها! وهنا لا أجد من كلام سوى "أوقفوا هذا العبث القانوني".

تدوينة الرميد تلقفها شباط بكثير من الغبطة والحبور، وتلقاها آخرون بكثير من المداد الصحفي، ولم يدرك (شباط طبعا) بأنها مرافعة ضده لا لفائدته! فعندما يقول الرميد بأن الحكم الاستعجالي الصادر عن محكمة سلا له حجيته ما دام أنه لم يكن محل إلغاء من طرف المحكمة الأعلى، فهذا ليس له سوى معنى واحد، وأثر قانوني واحد، وهو أن نشاط شباط الذي عقده بالقوة ليس له أساس قانوني، ويعد لاغيا بحكم القانون وبحكم تدوينة الرميد على الفايسبوك.



أما آخرون، فقد آثروا استعمال عبارة "المنع" التي كررها مصطفي الرميد، كمن يقول لنفسه بأن ناقل الكفر ليس بكافر، زاعمين بأن مصالح الأمن وجدت نفسها أمام حكمين قضائيين، واختارت تنفيذ الحكم الصادر لفائدة خصوم شباط! والحقيقة التي يجب أن يعلموها هي أن المديرية العامة للأمن الوطني ليست طرفا في الدعوى حتى يتم تبليغها بالأحكام القضائية. فليس المفروض بمصالح الأمن أن تبلغ بالحكم الاستعجالي الصادر عن محكمة الرباط القاضي برفض الطلب، وما تبليغها بالحكم الثاني إلا بعد أن التمس المفوض القضائي الاستعانة بالقوة العمومية. فكيف لها إذن أن تختار بين حكمين، وهي لم تبلغ إلا بالحكم الثاني القاضي بالتوقيف المؤقت للنشاط النقابي. خلاصة القول "جيب الفم وقول.. وصافي".