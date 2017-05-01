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رائع: بتعليمات من الملك محمد السادس: الحرس الملكي يوزع حوالي 225 ألف وجبة إفطار لفائدة المحتاجين خلال رمضان

بتاريــخ : 25 ماي 2017 / 16:50 رائع: بتعليمات من الملك محمد السادس: الحرس الملكي يوزع حوالي 225 ألف وجبة إفطار لفائدة المحتاجين خلال رمضان | بوليتيك
رائع: بتعليمات من الملك محمد السادس: الحرس الملكي يوزع حوالي 225 ألف وجبة إفطار لفائدة المحتاجين خلال رمضان
طبقا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، وبمناسبة شهر رمضان الكريم لسنة 1438 هجرية، ستقوم وحدة الحرس الملكي كالمعتاد بتحضير وتوزيع حوالي 225 ألف وجبة إفطار لفائدة الأشخاص المعوزين بعدة مدن

"شوف تيفي"+"و م ع"

طبقا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، وبمناسبة شهر رمضان الكريم لسنة 1438 هجرية، ستقوم وحدة الحرس الملكي كالمعتاد بتحضير وتوزيع حوالي 225 ألف وجبة إفطار لفائدة الأشخاص المعوزين بعدة مدن مغربية من خلال 13 نقطة توزيع.

وأوضح بلاغ للحرس الملكي، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن نقط التوزيع تشمل ستة مراكز بمدينة الرباط وهي دار السلام وحي السويسي ومستشفى سيدي محمد بن عبد الله للأنكولوجيا، ومستشفى الأطفال ابن سينا ومستعجلات مستشفى ابن سينا وتواركة وثلاثة مراكز بمدينة سلا وهي معمورة وقرية اولاد موسى وحي السلام.

وأضاف البلاغ، أن هذه العملية ستشمل أيضا 4 مراكز بمدن طنجة وتطوان ومراكش والنخيلات قرب الرماني.

وأشار المصدر ذاته، إلى ان المستفيدين من هذه المبادرة، المستندة إلى تعاليم الإسلام وروح التكافل الاجتماعي، لا يخفون إعجابهم واستحسانهم بالمعدات المخصصة وباحترافية الأشخاص القائمين على ذلك، كما يضرعون إلى الله تعالى بالنصر والتأييد للملك على عنايته المولوية ورعايته الأبوية التي يشمل بها أفراد شعبه الوفي.

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس الإفطار المحتاجين طنجة

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