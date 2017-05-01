عاجل: وفاة رجل أمن بالبيضاء داخل مرحاض منزله ﻿

في جديد حادث وفاة رجل أمني و الذي هز منطقة العرصة بالدار البيضاء، علمت'' شوف تيفي'' اليوم الخميس، أن رجل أمن برتبة رقيب عُثر ليه ميتا داخل مرحاض منزله.

شوف تيفي:

في جديد حادث وفاة رجل أمني و الذي هز منطقة العرصة بالدار البيضاء، علمت" شوف تيفي" اليوم الخميس، أن رجل أمن برتبة رقيب عُثر ليه ميتا داخل مرحاض منزله.

و كشفت مصادرنا، أن المتوفي (أ.ع) الذي يبلغ قيد حياته 49 سنة، كان مريضا منذ مدة على مستوى جهازه العصبي كما أنه حصل سابقا على عطلة مرضية طويلة الأمد.

و عكس ما صرح به جيران المنتحر، فإن الأخير لم يقدم على الانتحار باستعمال سلاحه الوظيفي لأنه و حسب مصادرنا كما هو متعارف عليه تم نزع سلاحه مباشرة بعدما دخل في أزمته الصحية.