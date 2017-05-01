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بتاريــخ : 25 ماي 2017 / 16:25 عاجل..الحموشي يكافئ ويرقي ثلاثة رجال شرطة واجهوا شخص خطير بمدينة طنجة | بوليتيك
عاجل..الحموشي يكافئ ويرقي ثلاثة رجال شرطة واجهوا شخص خطير بمدينة طنجة
نوّهت المديرية العامة للأمن الوطني بالتدخل، الذي باشرته دورية تابعة للشرطة القضائية بمدينة طنجة مساء يوم الأحد المنصرم، والذي تميز بدفع خطر وشيك وداهمٍ استهدف مجموعة من المواطنين من قبل شخص كان

"شوف تيفي"

نوّهت المديرية العامة للأمن الوطني بالتدخل، الذي باشرته دورية تابعة للشرطة القضائية بمدينة طنجة مساء يوم الأحد المنصرم، والذي تميز بدفع خطر وشيك وداهمٍ استهدف مجموعة من المواطنين من قبل شخص كان في حالة اندفاع شديدة ويحمل أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، معتبرة أن هذا التدخل ينطوي على "تضحية كبيرة ونكران للذات من جانب موظفيها".

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها، فقد قرر المدير العام للأمن الوطني توجيه رسالة تنويه لثلاثة شرطيين شاركوا في هذا التدخل الأمني، مع صرف مكافأة لهم، وترقيتهم بصفة استثنائية إلى درجة "ضابط شرطة" بالنسبة لعنصرين كانا برتبة مفتش شرطة، وإلى "ضابط أمن" بالنسبة لعنصر واحد برتبة مقدم شرطة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التنويه، يأتي في أعقاب إصابة شرطيين بولاية أمن طنجة بجروح بليغة عندما تدخلا لتجنيب المواطنين اعتداءً بالسلاح الأبيض من طرف شخص من ذوي السوابق القضائية، حيث أبدى هذا الأخير مقاومة عنيفة وأصاب الشرطيان بجروح ترقى إلى درجة العاهة المستديمة، قبل أن يضطر زميلهما إلى إطلاق رصاصة نارية من سلاحه الوظيفي لصدِّ الاعتداء.

وأكد المصدر نفسه أن الشرطيين المصابين، تم نقلهما إلى المستشفى العسكري بالرباط بسبب خطورة الإصابات الجسدية التي تعرضا لها، حيث يخضعان حاليا لعمليات جراحية متقدمة، حسب ما أكده مصدر من المصلحة الطبية للأمن الوطني.

‫شوف تيفي

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