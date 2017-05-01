 بعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية.. المديرية العامة للأمن الوطني تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي بالرباط من منظور قانوني صرف ﻿
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بعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية.. المديرية العامة للأمن الوطني تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي بالرباط من منظور قانوني صرف

بتاريــخ : 25 ماي 2017 / 16:03 بعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية.. المديرية العامة للأمن الوطني تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي بالرباط من منظور قانوني صرف | بوليتيك
بعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية.. المديرية العامة للأمن الوطني تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي بالرباط من منظور قانوني صرف
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي بالرباط من منظور قانوني صرف، ومن زاويته القضائية، باعتبارها جهازا مكلفا بتطبيق القانون، وذلك بعيدا عن أية خلفية سياسية أو

شوف تيفي: و م ع

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي بالرباط من منظور قانوني صرف، ومن زاويته القضائية، باعتبارها جهازا مكلفا بتطبيق القانون، وذلك بعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية، وبتجرد تام عن طبيعة النشاط وصفة أطراف القضية.

وجددت المديرية العامة التأكيد في بلاغ بأن تدخل عناصر القوة العمومية لإيقاف انعقاد هذا النشاط، كان تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والتي قضت باتخاذ المتعين طبقا لما يقتضيه القانون، من أجل ضمان تنفيذ الأمر الصادر عن وكيل الملك بسلا والقاضي ب"توفير المؤازرة اللازمة للمفوض القضائي تنفيذا للأمر الاستعجالي المرفق".

وأضافت أنه حرصا على تطبيق أوامر النيابة العامة الصادرة في الموضوع، وتنفيذا لمقررات السلطة القضائية، خاصة وأن منطوق الحكم الاستعجالي قضى بإيقاف انعقاد النشاط النقابي المذكور إلى غاية البت في جوهر الدعوى، فقد قامت ولاية أمن الرباط بتوفير عناصر القوة العمومية لمؤازرة مأمور التنفيذ وضمان تنفيذ الحكم القضائي المذكور.

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