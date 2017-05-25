صادم وبالصورة.. حملة بشوارع مدينة روتردام الهولندية تُهين المغاربة ﻿

نشر موقع ''“NRC” الهولندي، أمس الأربعاء، مادة إخبارية مثيرة للجدل، كشف من خلالها أن المجلس البلدي لمدينة روتردام، قام بنشر ملصقات حملة إعلانية، اعتبرها المغاربة والمسلمون مهينة بسبب مضمونها.

"شوف تيفي"

نشر موقع "“NRC” الهولندي، أمس الأربعاء، مادة إخبارية مثيرة للجدل، كشف من خلالها أن المجلس البلدي لمدينة روتردام، قام بنشر ملصقات حملة إعلانية، اعتبرها المغاربة والمسلمون مهينة بسبب مضمونها.

وحسب الموقع الهولندي، فإن الصورة الأولى، تظهر شابا يهوديا يقبل شابة مسلمة، بينما تظهر الصورة الثانية فتاتين مثليتين تتبادلان القبل، إلا أن المثير في هذه الصورة هو ارتداء إحدى الفتاتين اللباس التقليدي المغربي " القفطان".

وأوضح الموقع المذكور أن الملصقات، التي انتشرت في الأماكن العمومية بمدينة روتردام وخاصة بمحطات القطار، مشيرا إلى أن إطلاق هذه الحملة جاء من أجل تشجيع ساكنة روتردام على حر ية البحث عن الشريك، وأيضا لتوجيه رسالة للأسر المسلمة للتوقف عن التضييق على أبنائهم الراغبين في الحصول على شريك الحياة.