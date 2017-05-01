عاجل: رجل أمن يضع حدا لحياته بالقرطاس بالبيضاء ﻿

علمت '' شوف تيفي'' أن منطقة العرصة شارع المهدي بن بركة بمنطقة بوركون اهتزت قبل لحظات من يومه الخميس على وقع خبر مفجع، بعدما وضع رجل أمن حدا لحياته مستعملا العيار الناري.

شوف تيفي:

علمت " شوف تيفي" أن منطقة العرصة شارع المهدي بن بركة بمنطقة بوركون اهتزت قبل لحظات من يومه الخميس على وقع خبر مفجع، بعدما وضع رجل أمن حدا لحياته مستعملا العيار الناري.

و قالت مصادرنا،إن بعض الجيران سمعوا إطلاق الرصاص،ليكتشفوا فيما بعد أن ضابط أمني من فرقة الشرطة القضائية وضع حدا لحياته داخل منزله بسلاحه الوظيفي.

و قد خلف الحادث حسب ما عاينته شوف تيفي صدمة كبيرة بين أوساط جيران المنتحر الذي تم نقله مؤخرا إلى منطقة ابن مسيك

و سنوافيكم بتفاصيل الحادث بعد قليل...