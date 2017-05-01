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عزلة الزفزافي تتسع بين رفاقه وفي المجتمع وهكذا يفكر في الانتحار...

بتاريــخ : 25 ماي 2017 / 15:24 عزلة الزفزافي تتسع بين رفاقه وفي المجتمع وهكذا يفكر في الانتحار... | بوليتيك
عزلة الزفزافي تتسع بين رفاقه وفي المجتمع وهكذا يفكر في الانتحار...
عزلة ناصر الزفزافي أحد قادة احتجاجات الحسيمة اتسعت، والشرخ بينه وبين بقية متزعمي الحراك أصبح كبيرا، بعد أن انسحب عدد ممن كانوا من الداعمين الأساسيين لتوجيهاته وخططه

شوف تيفي:

عزلة ناصر الزفزافي أحد قادة احتجاجات الحسيمة اتسعت، والشرخ بينه وبين بقية متزعمي الحراك أصبح كبيرا، بعد أن انسحب عدد ممن كانوا من الداعمين الأساسيين لتوجيهاته وخططه، والسبب يعود حسب ما أكدته مصادر مقربة هو استفراد الزفزافي بالقرار، وخرجاته الإعلامية المجانية، حيث هاجم أشخاصا ومسؤولين وسخر من آخرين، وسفه بعض المبادرات، وهاجم المجتمع المدني وأساء إلى رموزه ومناضليه، والسب والقذف البعيد عن الكياسة وروح الحوار وغيرها من الملاحظات المهمة التي سجلها أقرب المقربين من الزفزافي، مما يؤكد ما ينشر حول أهواء هذا الشخص وغرابة شخصيته، وميله للتصعيد بدل العقلانية في اتخاذ المواقف والتدابير اللازمة بما يفيد نجاح احتجاجات ساكنة إقليم الحسيمة الذين يعانون كعدد من الأقاليم من خصاص مهول في الصحة والتعليم والتشغيل والسكن وهي قطاعات أساسية وضرورية للعيش الكريم. ومما يؤكد عزلة الزفزافي حسب بعض المقربين، هو ضعف الاستجابة التي سجلتها خرجاته الإعلامية عبر تقنية الفيديو المباشر، وحجم الاستنكار الذي تبع بعض كلامه الذي يحرف مسار الحراك، من مطالب مهيكلة إلى جزئيات تافهة مثل حديثه عن ثمن سمك السردين وحديثه في الدين من خلال الاستدلال بالقرآن والحديث النبوي، وكأنه تحول من قائد ميداني لحراك شعبي ذي مطالب اجتماعية ملحة إلى مفتي يحلل ويحرم وهو يدعو إلى تطبيق شرع الله وغيرها من الدعوات التي ليس مجالها هو استعراض العضلات في الشارع، بل الدعوة في المنابر الدينية، ويصبح للشيخ الزفزافي آنذاك مؤيدون ومعارضون لمفاهيمه الدينية الخاصة. هذا ما زاد في تعميق عزلة الزفزافي، خاصة بعد خرجة كل من أحمد عصيد الناشط الأمازيغي، الذي دعا المحتجين إلى عدم الانسياق وراء الخطابات الدينية التي ستبعد لا محال الحراك عن مطالبه الاجتماعية والاقتصادية، وقال عصيد "ليست للمتظاهرين أية مطالب دينية بحتة، وليست لهم أهداف سياسية ذات صلة بالإسلام السياسي أو الجهادي الذي يقسم الناس إلى جند الله ومعسكر الكفر"، مع دعوة عصيد للمحتجين إلى العودة إلى حراك العقل والواقع. نفس الهجوم تعرض له الزفزافي من طرف الداعية الفيزازي بسبب استغلاله للدين، يقول الفيزازي في تدوينته " خطابك الديني حجة عليك وليس لك. فالدين الحنيف يأبى التفرقة. ويجرم الخروج على السلطان. ويدين مفارقة الجماعة " والجماعة هنا شعب المغرب من طنجة إلى لكويرة" وليس شعب الريف وحده كما تدعي.... فلا فرق بين ريفي وجبلي وسوسي وحساني ودكالي وعبدي وغيرهم من المغاربة في المواطنة، كما أن وصفك للجيش والدرك والأمن والمؤسسات بكلمات حاطة من التقدير والاحترام عيب منك لا يليق بك، واعلم أن المغرب لا تنجح فيه ثورة ولا يفلح فيه انقلاب، لاعتبارات موضوعية متعددة رغم وجود غير قليل من الفساد والاستبداد"..... وهي التناقضات التي سقط فيها الزفزافي برعونة، لأنه لا يمتلك أدوات موضوعية للحراك، ولا توجد لائحة مطالب لديه، بل أجندات سياسية مقيتة وغايات دينية دفينة زادت من عزلته، ودفعته إلى الإقبال على "اللغو واللغوب" أمام كاميرا هاتفه، لينقل سمومه وألغامه التي لم تعد تغري أحدا بالمتابعة، مفضلا الانتحار الأخلاقي والمعرفي على كسب مصداقية الآلاف ممن وضعوا ثقتهم فيه فخانهم بنزواته وعقده النفسية وأطماعه الذاتية...فمن يا ترى سيثق في هذا الزفزافي إن خرج مجددا في مسيرة احتجاجية "مابقا عندو وجه" بعد أن كشف وجهه الحقيقي!

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